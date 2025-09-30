Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

Вы узнаете:
Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, откуда у ее 23-летней дочери Анны Борисюк появились средства на открытие собственного магазина одежды. Звездная мама очень верит в дизайнерский талант Анны и всячески ее поддерживает. Об этом актриса рассказала проекту "Тур зірками".
Сумская с гордостью отметила, что видит большой талант дочери к созданию одежды. Более того, профессиональные швеи были удивлены эскизами Анны Борисюк и дали им высокую оценку.
"Когда я вижу, как она живет этим, как она готовилась, разрабатывала эти чертежи, как она рождала эти эскизы, какие они совершенны. Когда мы эти модели понесли в профессиональный цех, даже профессионалы спросили, кто создавал эти рисунки", - рассказала актриса.
Ольга добавила, что она очень верит в дочь-бизнесвумен, и вместе с отцом будет всячески ее поддерживать.
"Говорю, что сама Анечка год над этим работала. Это ее толчок, который я всесторонне как мама поддерживаю, папа тоже. Верю, что это, возможно, станет ее бизнесом, еще одним увлечением, которое перерастет в нечто более серьезное", - похвасталась Сумская.
Анне Борисенко не пришлось волноваться относительно финансов для открытия собственного бизнеса. Звездная мама с радостью предложила свою помощь и отметила, что денег на ребенка ей не жалко.
"Конечно, мама помогла, а кто же еще. Поддержит родная мама! И что же это я буду забирать деньги у ребенка? Конечно, что это беспроцентно и не нужно ничего возвращать. Я верю в ее дело и надеюсь, что будет развиваться, и появятся ее поклонники, ценители и клиенты. Возможно, будет бутик спортивной одежды, потому что спорт актуален сегодня", - подытожила Ольга Сумская.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
