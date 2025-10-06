"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

Кратко:
- 17-летнюю девушку сбил пьяный водитель
- Трагедия произошла в селе во Львовской области
- Полиция открыла уголовное производство
Украинский блогер, автор рубрики "Сколько стоит Look?", Николас Карма поделился печальной семейной новостью. Одна из его родственниц трагически погибла.
По словам блогера, его двоюродная племянница попала в ДТП. 17-летнюю девушку сбил пьяный водитель. К сожалению, она не выжила. Во время рассказа этой истории в Instagram Николас едва сдерживал слезы.
"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком, это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и сбежали", - отметил он.
Карма добавил, что трагедия произошла в его родном селе во Львовской области. По его словам, сейчас следствие еще продолжается. Очевидно, что виновники гибели родственницы блогера еще не наказаны.
"Сейчас проводится следствие, это было в Самборском районе, село Верховцы - мое родное село, откуда я родом", - подчеркнул Николас Карма.
Подписчики сразу поддержали любимого блогера и выразили свои соболезнования в комментариях: "Неописуемая боль. Светлая и вечная память", "Искренние соболезнования".
В прокуратуре Львовской области в комментарии изданию ZaxidNet уточнили, что ДТП произошло 2 октября в селе Верховцы Самборского района. 24-летний водитель легковушки ВАЗ 2107 сбил насмерть 17-летнюю пешеходку и скрылся.
"После аварии мужчина покинул место происшествия, пытаясь избежать ответственности. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли транспортное средство, а самого водителя разыскали и задержали. Предварительно установлено, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении прокуратуры.
Полиция открыла уголовное производство ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Кто такой Николас Карма?
Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.
