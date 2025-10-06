"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

Известный блогер со слезами на глазах рассказал о трагедии в семье.

Николас Карма поделился печальной семейной новостью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stories/nicolas_karma_official, zaxid.net

Кратко:

17-летнюю девушку сбил пьяный водитель

Трагедия произошла в селе во Львовской области

Полиция открыла уголовное производство

Украинский блогер, автор рубрики "Сколько стоит Look?", Николас Карма поделился печальной семейной новостью. Одна из его родственниц трагически погибла.

По словам блогера, его двоюродная племянница попала в ДТП. 17-летнюю девушку сбил пьяный водитель. К сожалению, она не выжила. Во время рассказа этой истории в Instagram Николас едва сдерживал слезы.

"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком, это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и сбежали", - отметил он.

Карма добавил, что трагедия произошла в его родном селе во Львовской области. По его словам, сейчас следствие еще продолжается. Очевидно, что виновники гибели родственницы блогера еще не наказаны.

"Сейчас проводится следствие, это было в Самборском районе, село Верховцы - мое родное село, откуда я родом", - подчеркнул Николас Карма.

Подписчики сразу поддержали любимого блогера и выразили свои соболезнования в комментариях: "Неописуемая боль. Светлая и вечная память", "Искренние соболезнования".

В прокуратуре Львовской области в комментарии изданию ZaxidNet уточнили, что ДТП произошло 2 октября в селе Верховцы Самборского района. 24-летний водитель легковушки ВАЗ 2107 сбил насмерть 17-летнюю пешеходку и скрылся.

"После аварии мужчина покинул место происшествия, пытаясь избежать ответственности. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли транспортное средство, а самого водителя разыскали и задержали. Предварительно установлено, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция открыла уголовное производство ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Кто такой Николас Карма? Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.

