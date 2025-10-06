"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

Актрису Наталью Денисенко ждут перемены в семейной жизни.

Наталья Денисенко рассказала о планах на второго ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Денисенко

Наталья Денисенко рассказала о личной жизни

Какие изменения ждет актриса в своей семье

Украинская актриса Наталья Денисенко, которую в последнее время подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским, призналась, что задумывается о втором ребенке. Звезда сериалов "Кріпосна" и "Будиночок на щастя" рассказала о своих планах проекта "Тур по звездам" и даже поделилась, что уже знает пол будущего малыша.

Хотя звезда не комментирует свои новые отношения с Юрием Савранским, она рассказала о своих трогательных мечтах. Оказывается, для личного счастья актрисе много не надо - она давно уже думает о втором ребенке. У Наташи подрастает 8-летний сын Андрюша, но Денисенко не оставляет надежд родить еще и дочь.

Наталка Денисенко мечтает о дочери / фото: instagram.com, Наталья Денисенко

"Мне о девочке говорят несколько лет. Мне даже снилось раз пять, что у меня есть дочь. Я знаю, что у меня будет второй ребенок, что это будет дочь. Я, конечно, пока не готова к этому", - рассказала актриса.

Кроме этого, Наталья рассказала, как сейчас общается с бывшим мужем - актером Андреем Фединчиком. По словам Денисенко, несмотря на развод, они сохранили теплые отношения ради сына.

Наталка Денисенко рассказала об отношениях с бывшим мужем / фото: instagram.com, Наталья Денисенко

"Такого дела, как алименты, у нас вообще нет. Хотя Андрей мне предлагал это сделать, но я считаю, что он - очень хороший человек и очень любит своего сына. Он делает все, что в его силах. У него также много работы, но мы стараемся как можно больше любви давать сыночку", - заверила артистка.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

