Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

Максим Галкин долгое время владел автомобилем.

https://stars.glavred.info/maksim-galkin-prinyal-vazhneyshee-reshenie-detali-10704248.html Ссылка скопирована

Максим Галкин - имущество / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин продал свой раритетный автомобиль

Какая его стоимость

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, продал редкий автомобиль Bentley Arnage, он у него был более 20 лет.

Пропагандистские росСМИ сообщили, что с 1998 по 2005 годы было выпущено около 4 тысяч Bentley Arnage и одним из них владел Галкин.

видео дня

"В марте 2025 года машина была выставлена на продажу. В то же время у нее сменился собственник и госномер", - добавили пропагандисты.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Кстати, стоимость автомобиля варьируется от 16000 до 32000 долларов и сейчас в РФ на продаже четыре таких машины.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Долг Максима Галкина

Недавно стало известно, что в московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из Максима Галкина за дом-замок в деревне Грязь. Кстати, речь идет о взыскании почти 4000 долларов за потребленную электроэнергию. Пока юморист никак не отреагировал на новости.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.

Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред