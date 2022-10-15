Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу / скриншот

Певицу Анну Седокову, которая сообщила об ухудшении состояния здоровья, предупредили о серьезных последствиях болезни.

На днях она рассказала, что у нее обострилась крапивница. По словам певицы, снять приступ ей может помочь только укол за тысячу долларов, который сейчас не продается ни в одной аптеке.

Врач-дерматолог Лидия Гаевская отметила, что крапивница является серьезным заболеванием. Она проявляется в виде покраснений, высыпаний и пузырьков на коже, которые сопровождаются ужасным зудом.

В тяжелой форме она может привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку.

"Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу", - рассказала эксперт.

Напомним, украинская певица Анна Седокова, которая живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.

Напомним, ранее Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Буче, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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