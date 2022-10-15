УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу

15 октября 2022, 13:29

Состояние Анны Седоковой ухудшилось. Специалист предупредила артистку о последствиях.

Анна Седокова
Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу / скриншот

Певицу Анну Седокову, которая сообщила об ухудшении состояния здоровья, предупредили о серьезных последствиях болезни.

На днях она рассказала, что у нее обострилась крапивница. По словам певицы, снять приступ ей может помочь только укол за тысячу долларов, который сейчас не продается ни в одной аптеке.

Врач-дерматолог Лидия Гаевская отметила, что крапивница является серьезным заболеванием. Она проявляется в виде покраснений, высыпаний и пузырьков на коже, которые сопровождаются ужасным зудом.

В тяжелой форме она может привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку.

"Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу", - рассказала эксперт.

Напомним, украинская певица Анна Седокова, которая живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.

Напомним, ранее Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Буче, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
Анна Седокова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:29

Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу

13:00

Гороскоп на завтра 16 октября 2022: Овнам - кража, Скорпионам - влюбленность, Ракам - прибыль

12:52

Почти неделю не выходит на связь: росСМИ выяснили, куда пропал террорист ГиркинВидео

12:43

"Настоящий штурм!": ВСУ лупят со всех орудий на Херсонщине, у пропагандистов паника

11:54

Единственная система связи на фронте: Маск рассказал о попытках РФ уничтожить StarlinkВидео

Реклама
11:25

Сбил 5 вражеских "шахидов" и катапультировался: пилот-герой рассказал о своем подвигеВидео

11:10

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

11:04

"Мы хотим, чтобы нас уважали": президент Таджикистана публично "наехал" на ПутинаВидео

10:48

Боец ВСУ с ломтиком арбуза ярко ответил, когда будет освобожден ХерсонВидео

10:28

"Ты всегда в наших сердцах": мама Королевой рассказала о страшной потере

10:28

Путина убьют: эксперт рассказал о последствиях ядерного удара для хозяина КремляВидео

09:34

Защищал небо и отдал жизнь за Украину: жена 30-летнего офицера ПВО рассказала, о чем мечтал герой

09:32

РФ ударила ракетами по Киевской области и атаковала дронами ЗапорожьеВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 15 октября 2022: Овнам - проблемы, Львам - деньги, Козерогам - стресс

08:37

Месть за Днепропетровщину: авиация ВСУ 13 раз наведалась на позиции оккупантов на юге

08:29

Пойдет ли Беларусь войноймнение

08:20

В РФ с почестями отправили на войну в Украину жителя Дагестана, подозреваемого в педофилииВидео

07:46

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что в него войдетВидео

06:22

Украине нужно поддержать протесты в Иранемнение

05:30

Женский гороскоп на неделю 17-23 октября: Ракам - выигрыш, Девам - неприятности, Водолеям - ссораВидео

Реклама
05:20

Почему веник нельзя ставить за дверями: 3 запрета, которые устроят ад в домеВидео

03:35

Врежет -3°: украинцев предупредили об аномалии и назвали самый холодный деньВидео

03:20

Самая бюджетная закуска за 5 минут: вкуснее рецепта не найтиВидео

03:03

"Мужчины, отвернитесь": Волочкова едва не сломалась, показывая новый шпагат

02:36

Оливия Уайлд выронила из блузы грудь с пикантной наклейкой на интимном месте

02:01

Кайли Дженнер обтянула латексом шикарную фигуру

01:35

Нынешняя война не последняя: военный эксперт спрогнозировал поведение РФ в будущемВидео

00:51

Приметы на 15 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы счастье в дом привлечьВидео

00:22

Вслед за Пугачевой: российскую звезду 90-х проверяет прокуратура за осуждение войны

14 октября, пятница
23:58

"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский предупредил об освобождении территорий УкраиныВидео

23:21

Буданов назвал армию, которая самая опытная в миреВидео

23:06

"Это маленькое сокровище": вышла утерянная песня легендарной Queen с вокалом Фредди МеркьюриВидео

22:51

Убивали украинцев в Запорожье: ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантовВидео

22:39

Деньги не пахнут: Королева назвала свою музыку "терапией" и решила разбрызгать свои чувства на людей

22:30

"Нужно учиться вести себя": звездный украинский футболист назвал проблему главного тренера сборнойВидео

22:12

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как применять чудо-отвар

22:00

У Зеленского ответили Путину на его новый бред о начале войны в УкраинеВидео

21:09

Хватит устраивать панику: в Украине сделали заявление о работе StarlinkВидео

21:08

Олег Жданов. Грядет эвакуация из Херсона?Видеоблоги

20:55

"Забрать всю территорию Украины": в ОП назвали вероятные сроки окончания войныВидео

Реклама
20:51

Король Великобритании оконфузился: новая выходка Чарльза опозорила всю семьюВидео

20:23

Умер Хагрид - звезда фильмов о Гарри Поттере скончался в 72 годаВидео

20:20

Шойгу "щелкнут по носу": в РФ назвали имя нового министра обороныВидео

20:10

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

20:07

Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные переменыВидео

20:02

"Люди начнут меня жалеть": Настя Приходько заговорила о домогательствах Константина Меладзе

19:59

Летели на Харьков: над Белгородом "самоликвидировались" ракеты, пылает ТЭЦВидео

19:38

Пугачеву обвинили в убийстве

19:38

"Украинцам не страшно": Сеть "порвало" видео с 9-летним Аскольдом о бомбежке РФ детской площадкиВидео

19:35

Что делать, если нет газа: причины и точный порядок действийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять