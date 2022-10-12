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Аня, что с лицом: предательница Седокова пожаловалась, что не может получить лечение в РФ

12 октября 2022, 19:37

Экс-ВИА Гра удивилась, что не может найти жизненно необходимое импортное лекарство.

Анна Седокова
Анна Седокова пожаловалась на дефицит лекарств в РФ из-за санкций / instagram.com/annasedokova

Киевлянка Анна Седокова игнорирует войну в Украине, и продолжает жить и платить налоги в стране, которая методично уничтожает ее соотечественников. Продажная певица ведет активную светскую жизнь и купается в роскоши.

Однако санкции затягивают петлю на шее РФ, и теперь даже селебритис почувствовали ничтожность и нищету этой страны. Россия украла привычную жизнь украинцев и поплатилась - по мере того, как опускается над страной-террористом железный занавес, с прилавков россиян исчезают импортные товары.

В большом дефиците сейчас импортные медикаменты. На своей странице в Instagram Седокова пожаловалась, что не может получить необходимое лечение от крапивницы: нужный ей укол стоит около 1000 долларов и в "стране на болотах" его не достать.

Вместо этого предательнице приходится снимать симптомы крапивницы дешевыми российскими аналогами с сильными побочными эффектами для ее иммунитета и гормонального фона.

"Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница. Когда заканчивается действие укола (как правило его хватает на пару месяцев), то любое нервное потрясение является триггером для нового приступа. И тут можно попробовать оттягивать все сильными антигистаминными таблетками в львиной дозе, от которых спать хочется и без сил. Либо опять укол за 1000 долларов, который сейчас нигде не найти", - ноет запроданка.

Анна Седокова
Анна Седокова пожаловалась на дефицит лекарств в РФ из-за санкций / instagram.com/annasedokova

Ранее актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.

В то же время российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Другие новости:

шоу-бизнес Анна Седокова санкции против России новости шоу бизнеса
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