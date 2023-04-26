Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев - богатый мужчина. Под его крылом выросло трое детей. Правда, всех вместе их увидишь очень редко, поэтому новое фото, которым артист поделился на своей странице в Instagram, получилось очень примечательным.
Таким образом Пономарев отпраздновал День дочери. Правда, на снимке кроме двух дочерей засветился и единственный сын артиста. На залитом солнцем фото счастливый отец стоит в обнимку со всеми тремя детьми.
"С Днем дочери!" - кратко поздравил женскую половину своих наследников Александр Пономарев.
Поклонники артиста в комментариях отмечают, что снимок получился очень душевным.
На фотографии позируют Зоя, дочь первой жены певца, продюсера Елены Мозговой, которую Пономарев удочерил, Евгения (от союза с Мозговой), и сын Александр, который появился в браке артиста с Викторией Мартынюк.
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