Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

Пономарев показал наследников в честь праздника, и вызвал этим настоящий ажиотаж у фанатов.

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Александр Пономарев показал троих детей от разных жен / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев - богатый мужчина. Под его крылом выросло трое детей. Правда, всех вместе их увидишь очень редко, поэтому новое фото, которым артист поделился на своей странице в Instagram, получилось очень примечательным.

Таким образом Пономарев отпраздновал День дочери. Правда, на снимке кроме двух дочерей засветился и единственный сын артиста. На залитом солнцем фото счастливый отец стоит в обнимку со всеми тремя детьми.

"С Днем дочери!" - кратко поздравил женскую половину своих наследников Александр Пономарев.

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Поклонники артиста в комментариях отмечают, что снимок получился очень душевным.

На фотографии позируют Зоя, дочь первой жены певца, продюсера Елены Мозговой, которую Пономарев удочерил, Евгения (от союза с Мозговой), и сын Александр, который появился в браке артиста с Викторией Мартынюк.

Александр Пономарев с детьми / instagram.com/ponomaryovoleksandr

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