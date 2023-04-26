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Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

Анна Подгорная
26 апреля 2023, 19:34 обновлено 26 апреля, 19:34
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Пономарев показал наследников в честь праздника, и вызвал этим настоящий ажиотаж у фанатов.
Александр Пономарев
Александр Пономарев показал троих детей от разных жен / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев - богатый мужчина. Под его крылом выросло трое детей. Правда, всех вместе их увидишь очень редко, поэтому новое фото, которым артист поделился на своей странице в Instagram, получилось очень примечательным.

Таким образом Пономарев отпраздновал День дочери. Правда, на снимке кроме двух дочерей засветился и единственный сын артиста. На залитом солнцем фото счастливый отец стоит в обнимку со всеми тремя детьми.

"С Днем дочери!" - кратко поздравил женскую половину своих наследников Александр Пономарев.

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Поклонники артиста в комментариях отмечают, что снимок получился очень душевным.

На фотографии позируют Зоя, дочь первой жены певца, продюсера Елены Мозговой, которую Пономарев удочерил, Евгения (от союза с Мозговой), и сын Александр, который появился в браке артиста с Викторией Мартынюк.

Александр Пономарев с детьми
Александр Пономарев с детьми / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роле в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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