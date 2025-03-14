Блондинка с короткой стрижкой: как сейчас выглядит звезда "Не родись красивой"

Нелли Уварова занялась волонтерством и теперь мало снимается в кино.

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Как изменилась Нелли Уварова / Коллаж Главред, фото Instagram/ nellyuvarova.by.m

Кратко:

Что случилось с актрисой Нелли Уваровой

Как она сейчас выглядит

Российская актриса Нэлли Уварова, которая сыграла в некогда популярном сериале "Не родись красивой", не часто появляется теперь на экранах.

Следом за быстрой популярностью актрисы, также быстро пришло и небытие. Она редко появляется на экране, а также были ранее сообщения о том, что актриса ударилась в религию.

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Нелли Уварова / woman.ru

Об актрисе также известно, что она больше сфокусирована на театральной карьере, волонтерстве и семье. Хотя российские пропагандистские СМИ сообщают, что не все гладко и в отношениях актрисы с супругом. Так, звезда намекала, что за годы брака чувства утратили былую свежесть.

Как выглядит Нелли Уварова сейчас / Фото Instagram/nellyuvarova.by.m

"Так сложно сохранять себя, быть независимым от мнения человека, которому годами доверяешь. И когда этот человек высказывается, ты падаешь, рушишься, а потом понимаешь: мнение этого человека уже ничего не значит, потому что он давно не авторитет для тебя, он давно врет сам себе! Сложно, сложно…" — рассуждала она о муже.

Нелли Уварова сейчас / Фото Instagram/ nellyuvarova.by.m

О разводе Нелли не заикалась, однако дала понять, что личная жизнь давно не на первом месте в ее иерархии приоритетов. Так, на вопросы интервьюеров о состоянии влюбленности несколько лет назад актриса ответила, что находится в затишье. Поклонники уверены, что в любом случае, одинокой Уварова не останется.

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