Блогерка Диана Глостер прорекламировала платье в разрушенном русскими доме и угодила в скандал

Диана Глостер / Instagram и Facebook

Известная украинская певица и блогерка Диана Глостер отличилась скандальной рекламой бренда одежды и сфотографировалась в желтом платье в одном из домов, которые разрушили русские оккупанты. Фото в наряде девушка разместила в Instagram.

"Мне кажется, каждая украинка уже представила себя в этот день и подготовила "победное" платье. У меня теперь есть такая возможность от украинского бренда mon_blanche и я дарю вам промокод на скидку 7%", ‒ написала Глостер.

После того, как ее за фото жестко раскритиковал в соцсетях, Глостер закрыла свой аккаунт в Instagram. На ее страницу сейчас подписаны около полмиллиона человек.

Справка. Диана Глостер (Сиротина) – украинская актриса и певица. Она родилась в Киеве 26 августа 1993 года.

Помимо музыки и актерского мастерства, как говорят эксперты, Диана является одной из самых известных украинских блогерок. В своих видеороликах на YouTube она еще рассказывает о современной моде, стиле, макияже и прическах. Также девушка иногда работает как фотомодель.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный в Сети кот Степан из Харькова, который был вынужден переехать со своей хозяйкой во Францию по причине нападения России на Украину, получил престижнейшую международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.

​К слову, Степан прославился в интернете благодаря забавным фотографиям, на которых он с невозмутимым видом сидит за столом.

До того его хозяйка, харьковчанка Анна, которая и ведет блог-миллионник от лица Степана, вышла на связь, спустя две недели после того, как исчезла из Сети.

Девушка рассказала, что сейчас они в безопасности - волонтеры помогли выбраться им из Харкова и пересечь границу. Из Польши Степана и хозяйку переправили в безопасное место во Франции.

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