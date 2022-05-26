УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Блогерка Диана Глостер прорекламировала платье в разрушенном русскими доме и угодила в скандал

26 мая 2022, 11:18

После того, как девушку за фото жестко раскритиковал в соцсетях, Диана Глостер практически молниеносно закрыла свой аккаунт в соцсети Instagram.

Диана Глостер
Диана Глостер / Instagram и Facebook

Известная украинская певица и блогерка Диана Глостер отличилась скандальной рекламой бренда одежды и сфотографировалась в желтом платье в одном из домов, которые разрушили русские оккупанты. Фото в наряде девушка разместила в Instagram.

"Мне кажется, каждая украинка уже представила себя в этот день и подготовила "победное" платье. У меня теперь есть такая возможность от украинского бренда mon_blanche и я дарю вам промокод на скидку 7%", ‒ написала Глостер.

После того, как ее за фото жестко раскритиковал в соцсетях, Глостер закрыла свой аккаунт в Instagram. На ее страницу сейчас подписаны около полмиллиона человек.

Справка. Диана Глостер (Сиротина) – украинская актриса и певица. Она родилась в Киеве 26 августа 1993 года.

Помимо музыки и актерского мастерства, как говорят эксперты, Диана является одной из самых известных украинских блогерок. В своих видеороликах на YouTube она еще рассказывает о современной моде, стиле, макияже и прическах. Также девушка иногда работает как фотомодель.

Читайте такжеКот-блогер Степан из Харькова уцелел после бомбежки: "В наш дом пришла война"

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный в Сети кот Степан из Харькова, который был вынужден переехать со своей хозяйкой во Францию по причине нападения России на Украину, получил престижнейшую международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.

​К слову, Степан прославился в интернете благодаря забавным фотографиям, на которых он с невозмутимым видом сидит за столом.

До того его хозяйка, харьковчанка Анна, которая и ведет блог-миллионник от лица Степана, вышла на связь, спустя две недели после того, как исчезла из Сети.

Девушка рассказала, что сейчас они в безопасности - волонтеры помогли выбраться им из Харкова и пересечь границу. Из Польши Степана и хозяйку переправили в безопасное место во Франции.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Instagram новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:18

Блогерка Диана Глостер прорекламировала платье в разрушенном русскими доме и угодила в скандал

11:16

Безвольная Россия нужна не Западу, а Путинумнение

10:57

Битва на истощение: в НАТО дали тревожный прогноз насчет войны в УкраинеВидео

10:56

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

10:43

В Херсонской области русские устроили разборки с обстрелами, а ВСУ мощно ударили по их позициям

Реклама
10:27

РФ перебрасывает резервы и готовит захват юга Украины – разведкаВидео

09:57

Экипажи сгожгли вместе с техникой: ВСУ уничтожили броневики врагаВидео

09:55

Израиль не отдает Украине мощные противотанковые ракеты Spike – СМИ

09:50

Чем можно заменить соль: 9 натуральных продуктов на каждой кухне

09:44

"Умиротворить" Путина невозможно: глава МИД Британии назвала рецепт победы над РФ

09:31

Президент ФРГ поставил жесткое условие Путину: прекратите войну и выведите войска из УкраиныВидео

09:16

Ловушка для Украины: почему Кремль стал настаивать на прекращении огнямнение

09:13

Как выглядит "мэр"-коллаборант Херсона Александр Кобец: журналисты показали фотоВидео

08:59

ВСУ перемололи "элиту" армии РФ: британская разведка объяснила провал ВДВВидео

08:42

Рашистов заманили в ловушку: в США раскрыли детали разгрома переправы РФ на ЛуганщинеВидео

08:29

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2022: Ракам – деньги, Весам – важное знакомство, Скорпионам – удачные совпадения

08:16

Когда Украина победит и начнет освобождать оккупированные территории - прогноз астрологаВидео

07:58

Зеленский жестко ответил на предложения "сдать" часть территории УкраиныВидео

07:44

Кадыров решил, что с Украиной "вопрос закрыт" и пригрозил ударить по ПольшеВидео

07:37

Не хватает одного вида вооружения: Данилов рассказал, в чем больше всего нуждаются ВСУ

Реклама
07:03

"Нас ждет тяжелый месяц, депрессия, паника": Арестович рассказал о проблемах на фронте и назвал "виновных"

06:36

Битва за Северодонецк: оккупанты могут начать штурм города в ближайшие дни — ISW

06:29

Верный пехотинец Путина, или Как Лукашенко пытается отбелить преступления России в Украинемнение

06:03

Гороскоп на июнь 2022 для Овнов: деньги, второй шанс от Вселенной и возвращение домой

05:12

Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецептВидео

05:08

"Уязвимым лучше 2 недели не смотреть новости": украинцев предупредили о горячей фазе на ДонбассеВидео

04:50

Пропутинский циркач Эдгард Запашный наехал на Потапа и Настю Каменских

04:41

Притягательное бесстыдство: молодая миллионерша Кайли Дженнер показала грудь в промокшем купальнике

04:20

Какой подарок приподнесет Путин своему zомбиленду и чем запомнилось 9 мая

04:18

Катя Осадчая в ошеломительном белом наряде покорила Канны

04:10

Врежет пекло: украинцев предупредили о мощном атмосферном фронте и назвали датыВидео

03:40

Если уже надоели салаты: 5 быстрых рецептов с зеленым луком

03:22

Павел Зибров попал в скандал - певец оправдался за своего двойника

03:10

Стильный и яркий маникюр на лето 2022, который очарует всех вокругФото

02:41

Эллен ДеДженерес пожертвовала украинцам более 800 тыс. гривен: "Надеюсь, я смогу уменьшить боль"

02:39

Был бы второй Мариуполь: как удалось защитить Николаев от рашистов

02:09

Будет использовано против Украины: историк объяснил, почему важно демонтировать советские памятникиВидео

01:34

Военный эксперт пояснил, почему Кремль гонит остатки войск в пекло войны на Донбассе

00:51

Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:23

"Я готов его сжечь": российский комик признался, что хочет сделать с паспортом РФ

Реклама
25 мая, среда
23:54

Сербия пока не видит возможности ввести санкции против России: в чем причина

23:41

Тяжелый период и потеря территорий: астролог рассказал, чем закончится война в УкраинеВидео

23:41

Все лавры должны перейти ПЦУ: Вятрович объяснил необходимость исчезновения УПЦ МПВидео

23:40

"Концертная деятельность подходит к концу": Шевчук заявил, что группа ДДТ сворачивает работу

23:26

Кулеба резко раскритиковал Германию за поставки оружия

23:10

67-летний отец Тины Кароль отправился защищать Украину

22:55

Оккупанты схватили двух известных украинских футболистов и бросили воевать против УкраиныВидео

22:53

Почему Лукашенко не решится воевать с Украиной: эксперт озвучил главные причины

22:41

"Отсидевшая в 16": телевидение РФ собирается "скормить" своей аудитории шоу о тюремщицах

22:18

Маша Ефросинина показала самый дорогой подарок на День рождения от любимого мужчины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять