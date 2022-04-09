Кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную премию блоггеров / instagram.com/loveyoustepan/

Популярный в Сети кот Степан из Харькова, который был вынужден переехать со своей хозяйкой во Францию по причине нападения России на Украину, был номинирован на престижнейшую международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.

На официальной Instagram-странице премии сообщили, что мероприятие пройдет 18 мая в Каннах, Франция. Деньги от продажи билетов будут направлены на помощь Украине.

"Мы очень рассчитываем на церемонию награждения World Influencers and Bloggers Awards с участием более 100 инфлюэнсеров. Их посты 18 мая помогут собрать значительную сумму для детей, пострадавших от войны в Украине", – говорится в сообщении.

instagram.com/loveyoustepan/

​Степан прославился в интернете благодаря забавным фотографиям, на которых он с невозмутимым видом сидит за столом.

Читайте такжеХарьковский кот Степан создаст рекламу для известного итальянского брендаРанее харьковчанка Анна, которая ведет блог-миллионник от лица своего кота Степана, вышла на связь, спустя две недели после того, как исчезла из Сети.

Девушка рассказала, что сейчас они в безопасности - волонтеры помогли выбраться им из Харкова и пересечь границу. Из Польши Степана и хозяйку переправили в безопасное место во Франции.

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