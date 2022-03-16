Кот-блогер Степан из Харькова уцелел после бомбежки: "В наш дом пришла война"

Кот Степан из Харькова был спасен с хозяйкой от бомбежки русских оккупантов / instagram.com/loveyoustepan

Харьковчанка Анна, которая ведет блог-миллионник от лица своего кота Степана, вышла на связь, спустя две недели после того, как исчезла из Сети.

Степан прославился в интернете благодаря забавным фотографиям, на которых он с невозмутимым видом сидит за столом, как человек. Время от времени на столе появляются различные напитки и угощения. Пушистый блогер даже пришелся по душе Бритни Спирс, а бренды с мировым именем заказывали у него рекламу.

Но потом в дом Степана и его хозяйки пришла война. "24 февраля рано утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра раздался какой-то взрыв и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Через какое-то время, примерно через пол часа, раздались последующие взрывы, задрожали окна, я вскочила и поняла, что происходит что-то ужасное! Наступление и обстрел Харькова (особенно р-н Северная Салтовка, где мы живем). Мы осознали, что в наш дом пришла война. В первый день войны были самые жесточайшие разрушения. В соседние дома ежедневно попадали снаряды, дома горели на наших глазах. Наш дом каким-то чудом оставался в порядке ровно неделю, на восьмой день пострадал и наш дом, в балкон соседей прилетел снаряд, пожара не было, Слава Богу. В двух-трёх десятках квартир высыпались все стёкла. Так же два снаряда упало у нас во дворе перед домом. Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света", - пишет Анна.

На связь с поклонниками ей и Степану не удавалось выйти с 3 марта. Две недели молчания не на шутку обеспокоили фанатов хвостатого блогера.

16-го марта Анна рассказала, что сейчас они в безопасности - волонтеры помогли выбраться им из Харкова и пересечь границу. Из Польши Степана и хозяйку переправили в безопасное место во Франции.

"Харьковские волонтёры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов.Попав в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой. С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах", - рассказала хозяйка Степана.

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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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