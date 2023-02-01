"Блевать только и хочется!": Бузова облажалась, показав свои формы в купальнике

Ольга Бузова решила похвастаться фигурой, но была жестко высмеяна в Сети.

Ольга Бузова / скриншот

Скандальную российскую певицу Ольгу Бузов у подняли на смех за фото в купальнике.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором решила похвастаться фигурой.

Пользователи Сети не оценили формы Бузовой - многим они показались недостаточно внушительными.

Бузова в купальнике / скриншот

"Грудь 16 летнего подкаченного мальчика", "Главное к косметологу с осторожностью, а то выдавит случайно", "Пластырь бы налепила, что зря тряпки переводить", "Хоть бы стрелочкой указала, где красота зелёнкой помазать надо... И все пройдет", "Да что она свою плоскую грудь везде показывает, задолбала уже, блевать только и хочется!", - писали в сети.

Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.

Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.

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