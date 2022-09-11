"Вот как выглядит без фильтров": распухшая Бузова довела россиян до тошноты

Распухшая Бузова довела россиян до тошноты / скриншот

Российская певица Ольга Бузова стала объектом насмешек россиян из-за своего поведения и внешнего вида.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором извивалась возле переносного мангала.

Такую забаву скандальной Бузовой не оценили даже россияне. Некоторые подписчики Ольги предположили, что она пьяна. Другие же обратили внимание на отекшее лицо артистки.

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Ольга Бузова / скриншот

Ольга Бузова / скриншот

"Омерзительно", "Почему она опять трется причинным пестом о какую-то печку?" "Оля и море алкоголя", "Очередная нелепость. Тошнит от нее", "Вот как выглядит без фильтров", - писали в комментариях под постом Бузовой.

Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.

Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.

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