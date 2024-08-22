"Благодаря российским рублям отца": 14-летняя дочь Веры Брежнева встречается с россиянином - СМИ

На днях младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая много лет жила в стране-оккупанте РФ, но все же в 2022 году поддержала Украину, Сара Киперман показала своего парня Эндрю в честь его дня рождения.
Как заявил украинский блоггер-обозреватель Богдан Беспалов, парень Сары оказался россиянином.
"21-летний россиянин Андрей Бенедиктов, который занимается IT-бизнесом в Италии. Вера, а ничего, что твоя дочь несовершеннолетняя и он старше так на лет 7?" - отметил блоггер.
Также Богдан рассказал и о родителях парня.
"Живет в Италии вместе со старшей сестрой Лизой, ей 24 года, работает байером. Его отец из спортивной сферы бизнеса. Поэтому молодой ай-ти-"предприниматель" именно благодаря российским рублям отца, у которого было несколько спортивных залов в РФ. Поговаривают, что отец Андрея в 2015 году был на скамье подсудимых за мошенничество. С женой Жанной они разведены, в 2023 году она подала в суд и требует от бывшего мужа более 10 млн рублей", - заявил Беспалов.
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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