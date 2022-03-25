Беженка Егорова пообещала не дать Украину в обиду и рассказала, каких земляков не переносит

Снежана Егорова / facebook.com/snezhana.egorova.9

Украинская пропагандистская телеведущая Снежана Егорова, которая сбежала в Турцию и после начала развязанной своими кумиром Путиным войны получила там статус политической беженки, сделала очередное скандальное заявление.

Теперь скандалистка заявила, что находится "под защитой закона", и из-за границы "не будет давать в обиду" Украину и государственный язык. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

"Сегодня я и мои дети получили статус политических беженцев. Отныне мы под защитой закона", – написала Егорова, добавив фото украинского консульства.

Телеведущая отметила, что пока не намерена возвращаться на Родину, но заверила, что будет защищать Украину и украинский язык.

Кроме того, любимица Путина заявила, что не любит "украинских украинцев, которые е**тся только по-украински".

Читайте также"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться бракиНапомним, ранее телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине. Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.

Также ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".

Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".

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