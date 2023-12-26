Без Насти в ненастье: Потап один отпраздновал Рождество в Лондоне

В 2023 году украинцы впервые отпраздновали Рождество 25 декабря. С праздником поклонников поздравил в том числе и рэпер/продюсер Потап (Алексей Потапенко) ‒ но, как обычно бывает за последние месяцы, он сделал это из-за границы.
Кроме того, он в очередной раз подогрел слухи о проблемах в своем браке с поп-певицей Настей Каменских. Все потому, что Рождество он праздновал в одиночестве в Лондоне.
Потап опубликовал фото, на котором он стоит возле деревянной двери, которая украшена рождественским венком.
"Не забывайте о богатых музыкальных традициях Украины, страны, известной своими душевными мелодиями и мощными голосами. Празднуем Рождество, пусть гармоничные голоса и возвышенные мелодии талантливых музыкантов Украины перенесут нас в мир тепла и радости", – сказал Потап.
Точно неизвестно, где именно была Каменских на Рождество. Но она опубликовала праздничный снимок на фоне наряженной елки. Очевидно, артистка осталась в своем особняке.
"Merry Christmas Everyone. Желаю мира на земле и в сердце. Пусть у каждого из нас будет больше моментов для радости рядом с родными и близкими людьми", – подытожила она.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
Тем не менее, когда Настя Каменских дала в Киеве первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Потап его не посетил.
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