Без Насти в ненастье: Потап один отпраздновал Рождество в Лондоне

Потап и Настя Каменских поздравили поклонников с Рождеством. Но немало сбили с толку поклонников, поскольку были в этот день не вместе.

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Потап на Рождество отправился в Лондон / коллаж Главред, Instagram и скриншот из видео

В 2023 году украинцы впервые отпраздновали Рождество 25 декабря. С праздником поклонников поздравил в том числе и рэпер/продюсер Потап (Алексей Потапенко) ‒ но, как обычно бывает за последние месяцы, он сделал это из-за границы.

Кроме того, он в очередной раз подогрел слухи о проблемах в своем браке с поп-певицей Настей Каменских. Все потому, что Рождество он праздновал в одиночестве в Лондоне.

Потап опубликовал фото, на котором он стоит возле деревянной двери, которая украшена рождественским венком.

видео дня

"Не забывайте о богатых музыкальных традициях Украины, страны, известной своими душевными мелодиями и мощными голосами. Празднуем Рождество, пусть гармоничные голоса и возвышенные мелодии талантливых музыкантов Украины перенесут нас в мир тепла и радости", – сказал Потап.

Точно неизвестно, где именно была Каменских на Рождество. Но она опубликовала праздничный снимок на фоне наряженной елки. Очевидно, артистка осталась в своем особняке.

"Merry Christmas Everyone. Желаю мира на земле и в сердце. Пусть у каждого из нас будет больше моментов для радости рядом с родными и близкими людьми", – подытожила она.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

Тем не менее, когда Настя Каменских дала в Киеве первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Потап его не посетил.

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