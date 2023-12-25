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Потап признался, когда на самом деле планирует вернуться в Украину

Анна Подгорная
25 декабря 2023, 20:47
Новогодние праздники семья музыкального продюсера пока отмечает без него.
Потап
Потап рассказал про возвращение в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

С конца октября украинский музыкальный продюсер и певец Потап находится за пределами Украины. Он выехал в рабочую командировку и успел побывать уже в нескольких странах.

Покидая Испанию Алексей Потапенко, для тех, кто сильно возмущен его частыми отлучками за рубеж во время войны, рассказал, когда же он планирует возвращаться в Украину.

Так в своем блоге в Instagram, артист признался, что в его заграничном вояже остался последний пункт - Лондон. Сегодня Потап встретил там Рождество. Вероятно, Новый год он будет праздновать уже в родной стране вместе с женой.

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"За уставшим лицом скрывается водоворот встреч и открытий! От Барселоны с украинскими представителями IT-индустрии до Валенсии с наполненным графиком, затем - Лондон и встреча с представителями развлекательной индустрии. После этого возвращаюсь в Украину", - пишет Потапенко.

Меж тем его длительный отъезд, и тот факт, что Настя Каменских отмечала Рождество Христово в одиночестве в Украине, дало новый толчок слухам про разлад в семье артистов.

Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

Позже Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

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