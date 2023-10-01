Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

В эту субботу, 30 сентября, в киевском зале "Украина" первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дала для фанатов поп-певица Настя Каменских (она же NK).
Услышать хиты звезды собрались сотни поклонников, которые с нетерпением ждали начала грандиозного шоу.
Было много звездных гостей. Однако в зале так и не появился среди них законный супруг Каменских – рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).
В паузе между песнями на сцену к Насте поспешили ее маленькие поклонники. Дети могли подарить любимой звезде цветы и подарки, а она в свою очередь охотно обнималась и целовалась с ними. Также сюрприз для певицы подготовил ее фан-клуб – они вынесли на сцену шарики в виде букв NK и множество букетов для нее.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
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