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Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 18:56 обновлено 1 октября, 18:57
Поп-певица Настя Каменских впервые с начала полномасштабной войны дала концерт в Киеве — однако ее супруг Потап на концерт не пришел
Каменских, Потап
Потап не пришел на большой сольный концерт Каменских / коллаж фото УНИАН и Instagram

В эту субботу, 30 сентября, в киевском зале "Украина" первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дала для фанатов поп-певица Настя Каменских (она же NK).

Услышать хиты звезды собрались сотни поклонников, которые с нетерпением ждали начала грандиозного шоу.

Было много звездных гостей. Однако в зале так и не появился среди них законный супруг Каменских – рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

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В паузе между песнями на сцену к Насте поспешили ее маленькие поклонники. Дети могли подарить любимой звезде цветы и подарки, а она в свою очередь охотно обнималась и целовалась с ними. Также сюрприз для певицы подготовил ее фан-клуб – они вынесли на сцену шарики в виде букв NK и множество букетов для нее.

Каменских, концерт
Каменских дала большой концерт в Киеве / ТСН

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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