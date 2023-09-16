Потап растрогал поклонников романтическим видео с Настей Каменских

Известный рэпер и продюсер Потап публично проявил любовь к супруг - Насте Каменских. Он показал архивные кадры с женой.

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Потап показал романтическое видео с Настей Каменских / коллаж фото УНИАН

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (он же Алексей Потапенко) показал трогательное видео со своей женой ‒ популярной певицей Настей Каменских. Роликом музыкант поделился в Instagram.

На видео звездная пара вместе занимается спортом, гуляет по Киеву, посещает благотворительные мероприятия, а также выступает на концертах.

"Ты, ты, ты @kamenskux", — лаконично подписал видео Потап.

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Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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