Потап растрогал поклонников романтическим видео с Настей Каменских

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (он же Алексей Потапенко) показал трогательное видео со своей женой ‒ популярной певицей Настей Каменских. Роликом музыкант поделился в Instagram.
На видео звездная пара вместе занимается спортом, гуляет по Киеву, посещает благотворительные мероприятия, а также выступает на концертах.
"Ты, ты, ты @kamenskux", — лаконично подписал видео Потап.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
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