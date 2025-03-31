"Анорексия стучится в дверь": бывшую жену Тищенко осудили за похудение на 17 кг

Вы узнаете:
- Алла Барановская рассказала сколько кг сбросила
- Бизнесвумен поделилась, какие у нее новые привычки
Бывшая жена народного депутата Николая Тищенко и бизнесвумен Алла Барановская показала, как она выглядит после похудения.
На своей странице в соцсетях Барановская поделилась, что сейчас она весит 55 кг при росте 173 см, ей удалось сбросить 17 лишних килограммов.
Бизнесвумен показала фото до и после сброса веса и отметила, что достигла такой фигуры благодаря питанию и тренировкам. Алла все же иногда позволяет себе есть все, что хочет, но у нее есть обязательный утренний ритуал - смузи из овощей и фруктов.
"Сначала я набрала 17 кг, потом начала изучать, как работает наш организм. Я начала менять свои пищевые привычки постепенно. Как похудеть и держать вес? Только системность. Утренные смузи – прекрасная новая здоровая привычка, которая обязательна в моем рационе. Но я не на правильном питании. Я ем все, что нужно организму, в течение дня, иногда могу и жареный картофель. Смузи пью утром перед завтраком", - написала Барановская.
Но не все поклонники порадовались результатам бизнесвумен и написали множество комментариев с критикой.
"У Вас либо РХП, либо это печально известные уколы. На ваш рост - это очень малый вес. Такое впечатление, что анорексия уже стучится в дверь";
"Ну разве это красиво?";
"Вы слишком худа";
"Когда вы показываете такой низкий вес как норму, это может подтолкнуть других к не совсем здоровым выборам. Надо понимать, что здоровье — это не вес, а баланс и самочувствие. Все мы разные, и важно слушать самое свое тело", - написали подписчики.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье. Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.
А также Максим Козицкий развелся со своей женой. Отметим, пара была в браке 20 лет. Оксана Козицкая после развода получила две квартиры во Львове и паркоместо, стала обладательницей Audi Q5 2021 года, но пока пара не комментировала случившееся.
Вас может заинтересовать:
- Алле Пугачевой отомстили в РФ - что произошло
- "Я его буду помнить": бывшая жена Комарова показала, что делает после развода
- "Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ
Кто такая Алла Барановская?
Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред