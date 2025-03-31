"Анорексия стучится в дверь": бывшую жену Тищенко осудили за похудение на 17 кг

Алла Барановская призналась, как она достигла результата.

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Алла Барановская - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Барановская

Вы узнаете:

Алла Барановская рассказала сколько кг сбросила

Бизнесвумен поделилась, какие у нее новые привычки

Бывшая жена народного депутата Николая Тищенко и бизнесвумен Алла Барановская показала, как она выглядит после похудения.

На своей странице в соцсетях Барановская поделилась, что сейчас она весит 55 кг при росте 173 см, ей удалось сбросить 17 лишних килограммов.

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Бизнесвумен показала фото до и после сброса веса и отметила, что достигла такой фигуры благодаря питанию и тренировкам. Алла все же иногда позволяет себе есть все, что хочет, но у нее есть обязательный утренний ритуал - смузи из овощей и фруктов.

Алла Барановская удивила своей фигурой / фото: скрин instagram.com, Алла Барановская

"Сначала я набрала 17 кг, потом начала изучать, как работает наш организм. Я начала менять свои пищевые привычки постепенно. Как похудеть и держать вес? Только системность. Утренные смузи – прекрасная новая здоровая привычка, которая обязательна в моем рационе. Но я не на правильном питании. Я ем все, что нужно организму, в течение дня, иногда могу и жареный картофель. Смузи пью утром перед завтраком", - написала Барановская.

Алла Барановская продолжает следить за фигурой / фото: instagram.com, Алла Барановская

Но не все поклонники порадовались результатам бизнесвумен и написали множество комментариев с критикой.

"У Вас либо РХП, либо это печально известные уколы. На ваш рост - это очень малый вес. Такое впечатление, что анорексия уже стучится в дверь";

"Ну разве это красиво?";

"Вы слишком худа";

"Когда вы показываете такой низкий вес как норму, это может подтолкнуть других к не совсем здоровым выборам. Надо понимать, что здоровье — это не вес, а баланс и самочувствие. Все мы разные, и важно слушать самое свое тело", - написали подписчики.

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Кто такая Алла Барановская? Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

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