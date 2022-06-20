Анна Богдан после разрыва с холостяком кардинально сменила имидж

Анна Богдан решилась сменить имидж/ instagram.com/hannastorozhuk/

Победительница последнего сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая покорила сердце холостяка Михаила Заливако, после расставания с последним кардинально изменила свой имидж.

Так, на страницах своей социальной сети, Богдан показала новую прическу.

По ее словам, она уже давно ходила с мыслью о стрижке, но теперь, когда приехала в Киев, решилась на радикальные изменения. Теперь Богдан счастливая обладательница прически карэ.

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Она также не обошла стороной повод повысить активность своей странице, вовлекая своих подписчиков ответить на вопрос, идет ли ей новая прическа.

Анна Богдан / Instagram/Анна Богдан

Напомним, ранее Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.