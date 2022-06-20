Анна Богдан после разрыва с холостяком кардинально сменила имидж

Экс-супруга Богдана Анна решилась на кардинальную смену имиджа после расставания с Заливако.
Победительница последнего сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая покорила сердце холостяка Михаила Заливако, после расставания с последним кардинально изменила свой имидж.
Так, на страницах своей социальной сети, Богдан показала новую прическу.
По ее словам, она уже давно ходила с мыслью о стрижке, но теперь, когда приехала в Киев, решилась на радикальные изменения. Теперь Богдан счастливая обладательница прически карэ.
Читайте такжеАнна Богдан призналась в краже ценности у "Холостяка" Михаила Заливако
Она также не обошла стороной повод повысить активность своей странице, вовлекая своих подписчиков ответить на вопрос, идет ли ей новая прическа.
Напомним, ранее Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.