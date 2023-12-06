Анджелина Джоли пожаловалась на паралич

Актриса очень тяжело и эмоционально переживала развод с Брэдом Питтом.

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Анджелина Джоли пожаловалась на проблемы со здоровьем / Коллаж Главред, скриншот Instagram

Голивудская актриса Анджелина Джоли откровенно рассказала о невероятно трудном периоде в своей жизни — разводе с Брэдом Питтом.

Как пишет Harpers Bazаar, оскароносная актриса рассказала, что ее тело сильно реагирует на стресс.

"Мое тело очень сильно реагирует на стресс", — сказала Джоли. "У меня уровень сахара в крови то повышается, то падает". Она также рассказала: "За шесть месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла".

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Напомним, что Джоли и Питт объявили о своем расставании в 2016 году после предполагаемой ссоры в самолете с участием их детей. В последующие годы актеры были втянуты в трудную судебную тяжбу, особенно по поводу опеки над своими шестью детьми: Мэддоксом, 22 года, Паксом, 20 лет, Захарой, 18 лет, Шайло, 17 лет, и близнецами Ноксом Леоном и Вивьен Маршелин, 15 лет.

"Нам нужно было выздороветь", — сказала Джоли о себе и своих детях после развода. Никаких подробностей о причине расставания она не раскрыла. "Есть вещи, от которых нам нужно исцелиться".

С 2016 года Джоли посвятила себя детям, кинопроектам, благотворительности, а теперь и своему новому модному бренду Atelier Jolie.

Отметим, ранее легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее Анджелина Джоли, которая славится своими гуманитарными миссиями по всему миру, в очередной раз не осталась в стороне от Украины.

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