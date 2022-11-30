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Андрей Данилко рассказал, как Наталья Сумская спасает его во время блэкаута

30 ноября 2022, 19:44

Певец признается, что старшая сестра Ольги Сумской дарит ему особенное умиротворение.

Андрей Данилко, Наталья Сумская
Андрей Данилко рассказал, как Наталья Сумская помогает ему вернуться в мирное время / instagram.com/v_serduchka, instagram.com/sumskanataliia

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в амплуа зажигательной Верки Сердючки, поделился своим секретом идеального досуга во время отключений электричества.

Так музыкант признался в интервью для Vesti, что блэкаут вызывает у него смешанные чувства. Из негативных - раздражение и тревогу. В то же время Данилко понимает, что неудобства необходимо воспринимать как данность - война диктует свои условия.

Работа на проектом Верки Сердючки остановилась и у певца, и у его команды: под отключения электричества практически невозможно подстроиться, а когда свет появляется, все занимаются своими насущными проблемами.

Тем не менее ощущает Данилко и толику благодарности моментам, когда приходится быть в темноте и наедине с собой. Тогда он устраивает релакс, в котором ему очень помогает украинская актриса и Народная артистка Наталья Сумская.

"Я ищу то, что совпадает с моими вибрациями – очень изменились время и ритм. Но есть очень теплые программы из семидесятых, которые сейчас выкладывают в хорошем качестве. Благодаря им есть иллюзия, что я возвращаюсь в спокойное мирное время. Кроме того, слушаю аудиокниги. Мне очень нравится, как читает Наталья Сумская, для меня очень важен голос. Поэтому я уже несколько раз переслушал Кайдашеву сім’ю в ее исполнении. Но кроме этого она записала еще очень много. Она читает очень атмосферно, появляется ощущение покоя. В темноте, в полусонном состоянии, очень хорошо слушается, как в свое время радио", - рассказывает Андрей Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.

"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.

Другие новости:

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