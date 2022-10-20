"Путин, чтоб ты умер": Сердючка в Польше сплясала на сцена и пожелала смерти диктатору

Вопя ругательную кричалку в адрес Путина, Андрей Данилко попросил свой шоу-балет и зрителей сплясать с ним чечетку - тоже под веселые вопли.
Легендарный украинский поп-певец и артист разговорного жанра Андрей Данилко (уже много лет выступающий на эстраде под псевдонимом Верка Сердючка), со сцены в польском Кракове пожелал русскому диктатору Владимиру Путину "сдохнуть".
Артист, который вместе со своим саппорт-бендом и сценической Мамой (Инной Белоконь) дает благотворительные концерты в Европе, исполнил хиты из своего репертуара ‒ "Читу-дриту", Dolce & Gabbana, "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Есть предложение" и многие другие.
"Путин, чтоб ты (грубый синоним к слову "умер" - Главред)", – несколько раз прокричал артиств конце выступления. И присовокупил: "Аминь". Затем Данилко попросил свой шоу-балет и зрителей сплясать с ним чечетку под веселые вопли.
Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.
В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.
В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.
"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.
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