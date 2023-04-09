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Анатолий Анатолич признался, сколько тратит денег в месяц на семью

Дмитрий Видоменко
9 апреля 2023, 15:56 обновлено 9 апреля, 15:56
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Известный шоумен Анатолий Анатолич рассказал о своих финансовых потерях во время войны и о том, сколько денег ему стоит обеспечить семью.
Анатолич, дети
Анатолий Анатолич / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известный украинский шоумен, блогер, светский лев Анатолий Анатолич рассказал, что с началом горячей фазы украино-российской войны заметно потерял в доходах.

"Многие, кто думает, что я заранее себе спланировал выезд за границу, ведь у меня трое детей, но, я думаю, все понимают, что трое детей — это фантастически дорого. Это не втрое, а в пять раз дороже. Я лишился всех заработков, всех крупных контрактов. Что-то происходит, движется, но гораздо меньше, чем было до войны. У меня нет работы на телевидении и, хотя я получал белую зарплату, которую нельзя назвать фантастической, но мне нравилась моя работа. Из-за этого я очень переживаю, боюсь, а потому не расслабляюсь. Сейчас я выхожу где-то в ноль. Есть какие-то интеграции, но если сравнивать с 2021 — это где-то 20% от того, что я зарабатывал раньше. Финансово я много потерял. Мне непросто, но я к этому спокойно отношусь. Мне хватает, чтобы дети ходили в хорошую школу, ели нормальную еду и чтобы я мог их возить", — говорит он.

По словам Анатолича, в целом они с женой тратят на содержание детей чуть более 100 тысяч гривен в месяц.

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"Это наш хитрый план — сейчас мы платим, чтобы потом они с болонским дипломом могли бесплатно учиться, например, в Париже. Это инвестиция. Так как у нас трое детей, то в месяц мы тратим больше 100 тысяч гривен. Большая доля этих денег уходит на школу, проезд, еду, подгузники. Сейчас все очень дорогое. Кто-то скажет: "Ничего себе!". Это без путешествий — сейчас никто не хочет путешествовать, дети отказываются куда-то ехать, хотят быть дома. Это кайф. Кстати, ты знаешь, сколько стоит прокормить 60-килограммовую собаку? Это дешевле, чем ребенок, но у меня две собаки и кошка. Только на собак уходит 10 тысяч гривен минимум", — подытожил шоумен.

Новости шоу-бизнеса:

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

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