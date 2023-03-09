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"Это были слезы": Анатолич попытался убедить украинцев в патриотизме Лободы

9 марта 2023, 20:50
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о своем телефонном разговоре с подругой, известной певицей Светланой Лободой.
Лобода, Анатолич
Светлана Лобода и Анатолий Анатолич / коллаж фото УНИАН

Известный украинский телеведущий, светский лев и блогер Анатолий Анатолич рассказал журналистам проекта канала 1+1 ЖВЛ о своем телефонном разговоре со своей подругой и кумой, поп-певицей Светланой Лободой ‒ через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России на Украину.

Анатолич говорил, что около часа разговаривал с подругой, которая очень тяжело переживала полномасштабную войну.

Телеведущий предположил, что в те дни Лобода в первую очередь заботилась о безопасности своих родных, а не о своей публичной репутации в глазах украинцев.

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"В первые дни войны у нас был долгий разговор по телефону. Это был второй или третий день. Мы минут 40 разговаривали. Это были слезы. Она, насколько я понимаю, в тот момент занималась тем, чтобы обезопасить свою семью. И только тогда она смогла заявить о своей позиции открыто", –рассказал Анатолич.

Но на этом телеведущий не остановился и прямо сказал ‒ украинцы несправедливо осуждают Лободу. Мол, в ее четкой проукраинской позиции он уверен все стопроцентно.

Санкции против российских артистов

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено размещенное на веб-сайте "Официальное интернет-представительство Президента Украины" — электронную петицию А. С. Клименко "Запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине", которую поддержали более 25 тысяч человек", — написал президент на своем сайте.

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