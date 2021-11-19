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Анастасия Приходько в прозрачном халатике соблазнительно показала свои таланты

19 ноября 2021, 13:16
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Грандиозное возвращение на сцену певица отметила пикантным фото.

Анастасия Приходько позировала в крошечном прозрачном халатике / instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько впервые за многие годы возвращается на арену украинского шоу-бизнеса. На сцену артистка ворвалась с новой песней Подруга.

На промо-фото к релизу хита Приходько позирует в черном боди и черном прозрачном халатике, который обнажает стройные ноги певицы.

Это - весьма необычный наряд для сдачи экзамена, ведь именно с экзаменом Приходько сравнила выход новой песни.

Судя по восторженным отзывам фанатов, певица сдала его вполне успешно.

Приходько хвалят за откровенный, но не пошлый концертный образ, а также выражают свою признательность за выпуск новой песни, посвященной такой теме, как женская дружба.

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Стильный соблазнительный образ Приходько / instagram.com/prykhodko_official

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Ранее Анастасия Приходько рассказала, почему на самом деле ушла из большой политики.

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