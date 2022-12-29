Alyosha с шокирующей откровенностью рассказала про нападения насильников: "Я была совсем ребенком"

Будучи подростком Елена Тополя пережила ужасы, с которыми не каждый взрослый может справиться.

Alyosha рассказала, что на нее дважды нападали насильники / instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица и мама троих детей Alyosha (настоящее имя - Елена Тополя, в девичестве - Кучер) счастлива в браке с украинским музыкантом Тарасом Тополей.

Однако к миру в каких-либо отношениях с мужчинами артистка шла очень долго. Об этом она призналась в интервью для Олицкой. В откровенном разговоре Алеша рассказала, как в юности дважды чуть не стала жертвой насильника.

Так певица рассказала холодящую душу историю о том, как она шла в гости к подруге. В подъезде ее поймал молодой человек с обнаженными половыми органами, и стал требовать у 13-летней девочки делать различные вещи.

"В 13 лет я еще была совсем ребенком, мне не были интересны никакие отношения. Я шла себе – книжечку читала. И даже не поняла, что от меня хотят. Не знаю, насколько это будет корректно… Вместо причинного места у того парня было просто мясо. Длинное мясо, сырое, толстое с кровью и перемотанное белой тканью. И все это в крови. Просто эта картинка, к сожалению, не стирается. Он меня прижимал, не пускал, заставлял делать всякие вещи, но я не делала. Однако у меня полностью пропал голос, я не могла ничего сказать, не то чтобы закричать. В какой-то момент я превозмогла себя и начала очень громко кричать. Стали открываться дверь квартир, он побежал вниз, а я – наверх, начала звонить во все звонки. И залетела в первую же открывшуюся дверь и начала сама закрывать замки. В чужой квартире, понимаешь?" - с дрожью в голосе вспоминает Елена. В своем временном убежище, которым оказалась квартира одной из девочек из ее школы, она просидела в страхе до самого вечера, пока ее не забрал и не отвел домой брат.

Алеша также рассказала, что спустя год встретила парня, который домогался ее, в городе - им оказался парень из зажиточной семьи с интеллигентными родителями.

Спустя четыре года после пережитого в подъезде ужаса, певица снова попалась в лапы насильника. К счастью, у него не вышло добраться до девушки, но эти два кошмарных эпизода в жизни Алеши навсегда изменили ее отношения с мужчинами.

"Второй раз это произошло, когда мне было уже 17 лет, я ехала из Киева домой в Запорожье. И в поезде произошла такая же попытка. Я замоталась так в простыню, что этот мужчина не смог меня размотать. И, как назло вагон был пустым… Поэтому некоторое время я боялась близких отношений с мужчинами. У меня были парни, которые мне нравились, но как только доходило до чего-то более серьезного, я на этом останавливалась", - поделилась артистка.

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