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Alyosha с шокирующей откровенностью рассказала про нападения насильников: "Я была совсем ребенком"

29 декабря 2022, 18:59
Будучи подростком Елена Тополя пережила ужасы, с которыми не каждый взрослый может справиться.
Alyosha
Alyosha рассказала, что на нее дважды нападали насильники / instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица и мама троих детей Alyosha (настоящее имя - Елена Тополя, в девичестве - Кучер) счастлива в браке с украинским музыкантом Тарасом Тополей.

Однако к миру в каких-либо отношениях с мужчинами артистка шла очень долго. Об этом она призналась в интервью для Олицкой. В откровенном разговоре Алеша рассказала, как в юности дважды чуть не стала жертвой насильника.

Так певица рассказала холодящую душу историю о том, как она шла в гости к подруге. В подъезде ее поймал молодой человек с обнаженными половыми органами, и стал требовать у 13-летней девочки делать различные вещи.

"В 13 лет я еще была совсем ребенком, мне не были интересны никакие отношения. Я шла себе – книжечку читала. И даже не поняла, что от меня хотят. Не знаю, насколько это будет корректно… Вместо причинного места у того парня было просто мясо. Длинное мясо, сырое, толстое с кровью и перемотанное белой тканью. И все это в крови. Просто эта картинка, к сожалению, не стирается. Он меня прижимал, не пускал, заставлял делать всякие вещи, но я не делала. Однако у меня полностью пропал голос, я не могла ничего сказать, не то чтобы закричать. В какой-то момент я превозмогла себя и начала очень громко кричать. Стали открываться дверь квартир, он побежал вниз, а я – наверх, начала звонить во все звонки. И залетела в первую же открывшуюся дверь и начала сама закрывать замки. В чужой квартире, понимаешь?" - с дрожью в голосе вспоминает Елена. В своем временном убежище, которым оказалась квартира одной из девочек из ее школы, она просидела в страхе до самого вечера, пока ее не забрал и не отвел домой брат.

Алеша также рассказала, что спустя год встретила парня, который домогался ее, в городе - им оказался парень из зажиточной семьи с интеллигентными родителями.

Спустя четыре года после пережитого в подъезде ужаса, певица снова попалась в лапы насильника. К счастью, у него не вышло добраться до девушки, но эти два кошмарных эпизода в жизни Алеши навсегда изменили ее отношения с мужчинами.

"Второй раз это произошло, когда мне было уже 17 лет, я ехала из Киева домой в Запорожье. И в поезде произошла такая же попытка. Я замоталась так в простыню, что этот мужчина не смог меня размотать. И, как назло вагон был пустым… Поэтому некоторое время я боялась близких отношений с мужчинами. У меня были парни, которые мне нравились, но как только доходило до чего-то более серьезного, я на этом останавливалась", - поделилась артистка.

Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Также западные СМИ опубликовали настоящую причину, почему британского актера Генри Кавилла уволили из сериала Ведьмак, где тот играл главную роль. По словам инсайдеров, на съемочной площадке "Геральт" вел себя крайне токсично с женщинами.

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