Певица Alyosha растрогала сеть милыми фото детей

Она сделала вдохновляющий пост, в котором рассказала, что нужно воспитывать достойных украинцев.

Alyosha / Пресс-служба

Украинская певица Alyosha поделилась трогательным фото своих детей, которых она воспитывает вместе со своим супругом, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Соответствующее фото певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Нет ничего, что бы унесло радость сердца, когда ты видишь счастливых детей. Это наша большая надежда и большая любовь. Новые поколения казаков и казачек будут счастливы. Давайте воспитывать, друзья, достойных и настоящих украинцев. Чтобы не произошло снова беды в прекрасном государстве Украины", - написала она.

Кстати, певица впервые выложила фото, где видно личико младшей дочери пары - Марии.

Напомним, ранее Тарас Тополя растрогал фолловеров рисунком, который для него сделали его дети ‒ 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария. Снимок рисунку он выложил на свою страницу в Instagram.

Рисовать детям помогала супруга Тополи, певица Алеша.

"Вечер – двести пятьдесят шестой [полноценного военного вторжения РФ в Украину ‒ Главред]. Настроение – папино воспитание. Месяц – и мамина любовь. Растут правильные козаки", – подписал снимок певец.

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