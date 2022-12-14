Певица Alyosha растрогала сеть милыми фото детей

Украинская певица Alyosha поделилась трогательным фото своих детей, которых она воспитывает вместе со своим супругом, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.
Соответствующее фото певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Нет ничего, что бы унесло радость сердца, когда ты видишь счастливых детей. Это наша большая надежда и большая любовь. Новые поколения казаков и казачек будут счастливы. Давайте воспитывать, друзья, достойных и настоящих украинцев. Чтобы не произошло снова беды в прекрасном государстве Украины", - написала она.
Кстати, певица впервые выложила фото, где видно личико младшей дочери пары - Марии.
Напомним, ранее Тарас Тополя растрогал фолловеров рисунком, который для него сделали его дети ‒ 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария. Снимок рисунку он выложил на свою страницу в Instagram.
Рисовать детям помогала супруга Тополи, певица Алеша.
"Вечер – двести пятьдесят шестой [полноценного военного вторжения РФ в Украину ‒ Главред]. Настроение – папино воспитание. Месяц – и мамина любовь. Растут правильные козаки", – подписал снимок певец.
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