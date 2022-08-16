Тарас Тополя рассказал, что не видел Макса Барских в рядах ЗСУ

Тополя и Соколова / Скриншот видео YouTube

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который находится на передовой и защищает Украину от российских оккупантов, высказался относительно украинского исполнителя Макса Барских.

Как рассказал он в интервью Янине Соколовой, на фронте он встречался с разными артистами, но не видел там Макса Барских. Тополя полагает, что на самом деле певец не служит в ЗСУ, а просто похвастался военной формой в социальных сетях.

Тарас Тополя, который сейчас работает парамедиком, также рассказал о своей работе. По его словам, работать очень сложно. Они забирают у раненных ребят оружие, ведь те, находясь в состоянии шока, могут выстрелить.

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"Были ли мы готовы к смерти? Нет, к этому нельзя быть готовым. Кровь, ампутированные конечности, другие ранения - это все артефакты войны", - пишет он.