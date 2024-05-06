Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетиции

Уже завтра дуэт популярных украинских певиц alyona alyona и Jerry Heil представят Украину в первом полуфинале Евровидения-2024. Сегодня состоялась финальная репетиция конкурсанток перед выступлением, во время которой с Аленой случился неприятный конфуз.
Когда артистка поднималась на сцену, она зацепилась за собственный костюм, и упала на колени. Она не растерялась, быстро поднялась на ноги и продолжила выступление.
Об этом alyona alyona рассказала в блоге своей партнерши Jerry Heil в Instagram. Она хоть и получила травмы, но из-за падения не расстроилась, и на завтрашнее выступление настроена оптимистично.
"У меня эта кольчуга, и после репетиций она стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Я сломала ноготь и немного повредила свой костюм, но я жива!" - сообщила alyona alyona.
Смотрите видео падения alyona alyona на сцене Евровидения-2024:
@_maksiman_ Мені так її шкода? @Альона Альона @Jerry Heil #євробачення#eurovision#альонаальона#alyonaalyona#teresa♬ оригінальний звук - MAKSIMAN
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Украина на Евровидении-2024 - подробности:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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