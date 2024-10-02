Алла Пугачева и Максим Галкин срочно покинули Израиль - где они сейчас

Галкин и Пугачева приняли отважное решение.

https://stars.glavred.info/alla-pugacheva-i-maksim-galkin-srochno-pokinuli-izrail-gde-oni-seychas-10601762.html Ссылка скопирована

Пугачева и Галкин улетели в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин и российская певица Алла Пугачева, которые публично осудили террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта вместе с детьми, сейчас находятся в США.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, из-за войны Израиля с Ливаном пара отправилась к дочери Пугачевой – Кристине Орбакайте.

видео дня

Стоит отметить, Галкин отменил свой тур по Израилю. Лето звезды провели в Латвии из-за мягкого климата, который подходит Пугачевой.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кроме Галкина и Пугачевой Израиль покинули также и другие артисты, которые уехали из России: Анатолий Белый и Михаил Шац.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, ранее Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред