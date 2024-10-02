Алла Пугачева и Максим Галкин срочно покинули Израиль - где они сейчас

Российский комик Максим Галкин и российская певица Алла Пугачева, которые публично осудили террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта вместе с детьми, сейчас находятся в США.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, из-за войны Израиля с Ливаном пара отправилась к дочери Пугачевой – Кристине Орбакайте.
Стоит отметить, Галкин отменил свой тур по Израилю. Лето звезды провели в Латвии из-за мягкого климата, который подходит Пугачевой.
Кроме Галкина и Пугачевой Израиль покинули также и другие артисты, которые уехали из России: Анатолий Белый и Михаил Шац.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, ранее Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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