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Алла Костромичева снова стала мамой и рассекретила редкое имя дочери

Алена Кюпели
30 июня 2023, 09:46 обновлено 30 июня, 09:59
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Украинская модель уже воспитывает мальчика и счастливо замужем.
Алла Костромичева стала мамой во второй раз
Алла Костромичева стала мамой во второй раз / Instagram/alla

Украинская модель и ведущая шоу о моделях Алла Костромичева стала мамой во второй раз. Своей радостью она поделилась на странице в Instagram.

Она выложила фото маленькой ножки, которую окружают руки мамы и папы. "Аврора", - написала модель.

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Алла Костромичева родила дочку Аврору
Алла Костромичева родила дочку Аврору / Instagram/alla

Напомним, ранее украинская актриса, телеведущая и модель Даша Астафьева осчастливила своих подписчиков неожиданным признанием.

"Ваша взяла. Я беременна", - написала звезда на своей странице в Instagram. И тут ее фоловеры могли бы обрадоваться, если бы ни одно "но". Астафьева поспешила уточнить, что беременна она не ребенком, а горами. "Я беременна. Но Карпатами. Все. И кажется, это навсегда!" - написала Астафьева.

Также ранее украинский хореограф и танцор Макс Чмерковский стал папой во второй раз. У них родился мальчик Рио.

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Алла Костромичева
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