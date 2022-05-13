Alekseev жестко "проехался" по Таисии Повалий после ее выступления в Кремле на 9 мая

Против артистки ополчился весь украинский шоу-бизнес.
Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) раскритиковал певицу украинского происхождения Таисию Повалий за ее участие в концерте, посвященном 9 мая, в рф.
Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на беседу артиста с украинскими журналистами.
Так, по словам певца, Повалий, которая молчит о войне в Украине, но продолжает выступать в стране-агрессоре, давно не имеет ничего общего с нашей страной.
И если ранее ее молчание оставляло артистке место "для маневра", то, после ее исполнения в кремле Песни про рушник на украинском языке, у украинцев не осталось сомнений, что певица выбрала сторону врага и примкнула к рашистам.
"В ней украинского только буквы, которые она произносит", - говорит Алексеев.
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Ранее сын Таисии Повалий, музыкант Денис Повалий, открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 мая.
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