Альбина Джанабаева показала детей от Валерия Меладзе - детали

Альбина Джанабаева редко показывает детей, но сделала исключение.

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Альбина Джанабаева поделилась снимками детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, переехала из страны-оккупанта жить в Испанию, где занимается воспитаем детей, пока ее муж Валерий Меладзе на гастролях.

На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала фото своих детей – дочери Агаты и сына Луки. Артистка отметила, что дети уговаривают ее завести собаку.

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"Дети уговаривают взять вот такого", - написала Альбина на снимке сына с собакой.

Альбина Джанабаева выбирает собаку для детей / фото: скрин instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

На втором снимке показалась маленькая Агата с огромным бантом на волосах, скорее всего, девочка растет модницей.

Альбина Джанабаева поделилась снимком маленькой дочери / фото: скрин instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

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Отметим, недавно Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа, на котором фанаты с трудом узнали звезду. Артистка выглядела очень бледной и уставшей и совсем не похожей на себя.

А также ранее у Альбины Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram, где сейчас Валерий Меладзе. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.

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