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Забрала детей и уехала: Альбина Джанабаева живет без Валерия Меладзе

Элина Чигис
21 мая 2024, 08:54
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Альбина Джабаева уехала с детьми в Испанию без Валерия Меладзе.
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева показала фото с Испании/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Российская певица Альбина Джанабаева поставила свою музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию, забрав с собой троих детей от российского певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свое мнение на счет полномасштабного вторжения России в Украину.

На своей странице в соцсетях Джанабаева поделилась кадрами с новой фотосессии в Испании и трудно не заметить по постах певицы, что в Испании она находится уже некоторое время.

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Также известно, что муж Джанабаевой сейчас не живет с артисткой, поскольку находится на гастролях. На выходных Меладзе выступил с концертом в Лос-Анджелесе и, похоже, не очень спешит с семьей возвращаться в страну-оккупанта РФ.

Кто такая Альбина Джанабаева?

Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Альбина Джанабаева - последние новости по теме

Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.

А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

Читайте больше о Джанабаевой:

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