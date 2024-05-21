Забрала детей и уехала: Альбина Джанабаева живет без Валерия Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева поставила свою музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию, забрав с собой троих детей от российского певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свое мнение на счет полномасштабного вторжения России в Украину.
На своей странице в соцсетях Джанабаева поделилась кадрами с новой фотосессии в Испании и трудно не заметить по постах певицы, что в Испании она находится уже некоторое время.
Также известно, что муж Джанабаевой сейчас не живет с артисткой, поскольку находится на гастролях. На выходных Меладзе выступил с концертом в Лос-Анджелесе и, похоже, не очень спешит с семьей возвращаться в страну-оккупанта РФ.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
Альбина Джанабаева - последние новости по теме
Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.
А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.
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