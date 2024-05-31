Отрастил бороду и похудел: Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе

Жена российского певца Валерия Меладзе, которые предпочитает молчать о страшном террористическом вторжение РФ в Украину, певица Альбина Джанабаева поделилась свежим снимком с мужем.
На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала фото, на котором Валерий Меладзе показался с густой бородой, а также заметно похудел.
Певец был одет в синие брюки, синюю кофту и белый пиджак, а Джанабаева выбрала длинное платье и накидку-халат. Супруги позировали для портретов.
"Дружеский шарж 2024", - написала артистка.
Отметим, пару уже долгое время подозревают в разводе, но артистка все чаще публикует фото с Меладзе и опровергает все слухи.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
Альбина Джанабаева - последние новости по теме
Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.
А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.
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