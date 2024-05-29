Впервые за долгое время: Джанабаева показалась с Меладзе на фоне слухов о разводе

Альбина Джанабаева показала архивный снимок с Валерием Меладзе, чем развеяла слухи об их разводе.

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Альбина Джанабаева показала счастливое фото с Валерием Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась фотографией со своим мужем певцом Валерием Меладзе, который молчит о страшных зверствах российских оккупантов в Украине.

На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала кадр, на котором она с Меладзе позирует в студии Ивана Урганта.

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Джанабаева показалась в красном платье-миди и красных туфлях-лодочках, а Меладзе в синем пиджаке и джинсах. На фото пара держится за руки и весело смеется.

Джанабаева с Меладзе в студии Ивана Урганта / фото: скрин instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Отметим, уже долгое время постоянно ходят слухи о разводе артистов, но, кажется, все у них отлично.

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

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Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.

А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

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