Впервые за долгое время: Джанабаева показалась с Меладзе на фоне слухов о разводе

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась фотографией со своим мужем певцом Валерием Меладзе, который молчит о страшных зверствах российских оккупантов в Украине.
На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала кадр, на котором она с Меладзе позирует в студии Ивана Урганта.
Джанабаева показалась в красном платье-миди и красных туфлях-лодочках, а Меладзе в синем пиджаке и джинсах. На фото пара держится за руки и весело смеется.
Отметим, уже долгое время постоянно ходят слухи о разводе артистов, но, кажется, все у них отлично.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
Альбина Джанабаева - последние новости по теме
Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.
А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.
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