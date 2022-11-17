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Алая королева: Надежда Мейхер показала сочные изгибы в дразнящем воображение платье

17 ноября 2022, 03:04

Наряд Мехер имел дерзкие прозрачные вставки там, где начиналось все самое интересное.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала фигуру в платье с прозрачными вставками / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер похвасталась своей восхитительной фигурой в новом вечернем одеянии.

На своей странице в Instagram артистка показала себя в ярко-красном платье из струящейся ткани с акцентом на тонкую талию Мейхер. Однако взгляд приковывала не только она.

Пышные грудь и бедра певицы были скрыты сверкающими одеждами, однако в зоне декольте и нижней части спины, где она начинает терять свое приличное название, в платье сделаны полупрозрачные вставки из сетки. Таким образом платье дразнит воображение, но не показывает лишнее.

"Самый содержательный ответ - в молчании... Идти дальше, без остановки - самый быстрый путь достижения цели", - подписала снимки Надежда.

Философское изречение, как и ее пикантный наряд, были восприняты поклонниками Мейхер с радостью и благоговением.

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.

Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.

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