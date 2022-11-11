Предательская пуговка: грудь Надежды Мейхер вырвалась из блузы

Неловкое движение сделало декольте Мейхер еще более соблазнительным.
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер успешно демонстрирует свои таланты в качестве дизайнера и модели. В этом ей помогают наряды ее собственной разработки.
Недавно артистка представила бархатный брючный костюм из новой коллекции, для презентации которого Мейхер решилась на уличную съемку. Кадры она показалась на своей странице в Instagram.
На пикантном снимке видно, что пиджак из черной сверкающей ткани Надежда надела на голое тело - верхние пуговицы, не выдержав напора пышной груди дизайнерки, расстегнулись. Из-за этого декольте получилось манящим, но не вызывающим.
"Желаешь ли ты увидеть мир, в котором живешь, или мир, который тебе навязывают... Значение имеет только то, чего желаешь именно Ты! Как глубоко готова зайти!", - поделилась размышлениями о жизни Мейхер в описании к снимкам.
Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.
Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.
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