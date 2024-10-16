"Адель-модель": поклонники растаяли от крутого наряда маленькой дочери Лилии Ребрик

Украинская популярная актриса и ведущая Лилия Ребрик каждый месяц радует поклонников милыми образами младшей дочери Адель и отмечает ее взросление. Отметим, ведущая со своим мужем Андреем Диким воспитывает троих дочерей – Диану, Полину и Адель.
На своей странице в Instagram Лилия поздравила маленькую дочь и показала, как красиво она ее нарядила.
Девочка позировала в капроновых колготках, нежном боди кремового цвета с объемными рукавами и шапочке-тюрбане с эффектным бантом.
"7 месяцев. Адель и ее первые прозрачные колготки", - написала Ребрик.
Поклонники восхитились маленькой модницей и написали много позитивных комментариев.
"Боже мой, кукла Барби настоящая. Так приятно на душе от таких видео. Спасибо, Лилия";
"Класс!!! Какая модница красивая!!!";
"Адель-модель", - написали подписчики Лилии.
Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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