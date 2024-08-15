"Как быстро ты растешь": Лилия Ребрик восхитила кадрами младшей дочери в честь праздника

Младшей дочери Лилии Ребрик уже исполнилось пять месяцев.

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Лилия Ребрик показала младшую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Украинская ведущая и популярная актриса Лилия Ребрик восхитила фанатов кадрами с маленькой дочерью Аделью.

Лилия устроила для дочери праздник, как делает это каждый месяц, и заказала тортик. На своей странице в соцсетях ведущая показала кадры со своими детьми по поводу семейного праздника.

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"Пять месяцев! Как быстро ты растешь, крошка! Какая ты умничка! Спасибо, что делаешь нас еще счастливее! Ты — наш антистресс", — написала Ребрик.

Лилия Ребрик / инфографика: Главред

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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