"Как быстро ты растешь": Лилия Ребрик восхитила кадрами младшей дочери в честь праздника

Украинская ведущая и популярная актриса Лилия Ребрик восхитила фанатов кадрами с маленькой дочерью Аделью.
Лилия устроила для дочери праздник, как делает это каждый месяц, и заказала тортик. На своей странице в соцсетях ведущая показала кадры со своими детьми по поводу семейного праздника.
"Пять месяцев! Как быстро ты растешь, крошка! Какая ты умничка! Спасибо, что делаешь нас еще счастливее! Ты — наш антистресс", — написала Ребрик.
Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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Отметим, комик Виктор Розовый, который известен по участию в шоу "Лига Смеха", рассказал, что ему вставили титановую пластину в череп. Напомним, ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.
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