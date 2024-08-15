"Железа в голове стало больше": Виктор Розовый вышел на связь с поклонниками

Виктор Розовый перенес операцию на черепе и показал, как он теперь выглядит.

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Виктор Розовый продолжает лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Украинский популярный комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый, который известен по участию в шоу "Лига Смеха", рассказал, что ему вставили титановую пластину в череп. Напомним, ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.

На своей странице в соцсетях Виктор поделился, как он теперь выглядит и опубликовал фото с больницы.

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"Шрамов не прибавилось. А железа в голове стало больше", - пошутил Розовый.

Виктор Розовый показал новый снимок / фото: скрин instagram.com/viktor_rozovyi/

Видно, что артист не теряет свой оптимизм, не смотря на все трудности, которые он пережил в последнее время.

Виктор Розовый в больнице / фото: скрин instagram.com/viktor_rozovyi/

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

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