"А зачем такое декольте глубокое?": Волочкова в кружевах едва не растеряла свои "бидоны"

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников откровенным нарядом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео встречи с директором питомника.

Гостью балерина принимала в непристойном для таких мероприятий наряде - облачилась Волочкова в халат и лифчик, который еда прикрывал ее грудь.

Видео дня

Такой образ Анастасии возмутил ее поклонников. Многие из них даже предположили, что балерина выпила перед встречей.

Анастасия Волочкова / скрншот

"Как я сочувствую вашей дочери. Ей ведь наверняка хотелось бы видеть адекватную и любящую мать, а не это", "Настя реально сидит в лифчике и растёгнутой кофте?", "Питомец в шоке от бидонов между которыми зажат", "А зачем такое декольте глубокое? Хотите удивить заводчицу?", "Анастасия, не дышите на кошечку", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой: