"А вона тебе чекає крізь вогонь, крізь fire": Потап выпустил душевный трек об Украине после победы

Потап (Алексей Потапенко) выпустил трек "Триклятий лютий". Как говорит артист, это песня о том, как важно верить в победу Украины.

Потап / коллаж фото УНИАН и Instagram.com

Известный украинский рэпер Потап (настоящее имя − Алексей Потапенко) выпустил новый украиноязычный трек "Триклятий лютий". Lyric-видео на композицию было опубликовано на YouTube-канале артиста.

В песне он рассказывает о том, как Украина расцветет после победы над российскими захватчиками.

"Всем нам нужно верить, что уже скоро придет то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот треклятый февраль, который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", −сказал Потап.

Рэпер призывает своих фанатов верить в победу в войне Украины против России.

"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!" − подытожил артист.

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Другие новости: