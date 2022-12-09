"А вона тебе чекає крізь вогонь, крізь fire": Потап выпустил душевный трек об Украине после победы

Известный украинский рэпер Потап (настоящее имя − Алексей Потапенко) выпустил новый украиноязычный трек "Триклятий лютий". Lyric-видео на композицию было опубликовано на YouTube-канале артиста.
В песне он рассказывает о том, как Украина расцветет после победы над российскими захватчиками.
"Всем нам нужно верить, что уже скоро придет то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот треклятый февраль, который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", −сказал Потап.
Рэпер призывает своих фанатов верить в победу в войне Украины против России.
"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!" − подытожил артист.
Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.
Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).
Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
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