УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"А вона тебе чекає крізь вогонь, крізь fire": Потап выпустил душевный трек об Украине после победы

9 декабря 2022, 12:49
Потап (Алексей Потапенко) выпустил трек "Триклятий лютий". Как говорит артист, это песня о том, как важно верить в победу Украины.
Потап
Потап / коллаж фото УНИАН и Instagram.com

Известный украинский рэпер Потап (настоящее имя − Алексей Потапенко) выпустил новый украиноязычный трек "Триклятий лютий". Lyric-видео на композицию было опубликовано на YouTube-канале артиста.

В песне он рассказывает о том, как Украина расцветет после победы над российскими захватчиками.

"Всем нам нужно верить, что уже скоро придет то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот треклятый февраль, который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", −сказал Потап.

Рэпер призывает своих фанатов верить в победу в войне Украины против России.

"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!" − подытожил артист.

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Другие новости:

Потап новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:56

"Переговоров не будет": военный эксперт рассказал, как Украина вернет оккупированные территории

12:49

"А вона тебе чекає крізь вогонь, крізь fire": Потап выпустил душевный трек об Украине после победы

12:47

"Растащили стратегическую авиацию": что происходит на авиабазах РФ после "бавовны"Видео

12:38

Как почистить разделочную доску в домашних условиях: дешевые и доступные способы

12:24

Принесет деньги и большой достаток: рецепт салата на Новый год 2023, который нужно поставить на столВидео

Реклама
12:15

РФ могла получить новую партию иранских дронов – разведка Британии

12:08

Освобождение Крыма и Донбасса: военный эксперт оценил вероятность помощи СШАВидео

12:01

"Без промедлений": сбивший 5 дронов украинский пилот поведал, как спасся из пылающего самолета

11:31

"Устроят ужас": астролог назвала 1 день в декабре, когда ждать испытаний УкраинеВидео

11:29

Удары по авиабазам РФ: ВСУ атаковали модифицированными "Стрижами" – PoliticoВидео

11:10

"Это просто смешно": Гиркин разнес командование армии РФ за промахи на войне в УкраинеВидео

10:59

В Москве пылает громадный торговый центр: слышны мощные взрывыВидео

10:31

"Не дай скучать тем, кто смотрит с неба": Дантес трогательно вспомнил погибшего в боях друга-комикаВидео

09:50

Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от Олега Крота из "Фундации Течия"

09:44

РФ должна вывести войска, а Украина – стать членом НАТО: Волкер ответил Макрону по поводу гарантий безопасности

09:40

У Украины есть оружие для прямой атаки на Москву - ForbesВидео

09:05

"Наши православные восстанут": Кива в эфире росТВ побредил о "восстании" в КиевеВидео

09:00

3 склада боеприпасов и сотни раненых врагов: в Генштабе рассказали о "бавовне" под Запорожьем

08:29

"Убить столько гражданских, сколько возможно": в США сравнили российских военных с боевиками ИГИЛ

07:56

Армия Путина потеряла наступательный потенциал, в перспективе РФ ждут два варианта - Жданов

Реклама
07:16

Системы борьбы с дронами и боеприпасы: США передадут Украине новый пакет помощи на $275 млн - СМИ

07:15

Как просто поздравить с Рождеством: самые красивые открытки, стихи и прозаФото

07:00

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Овнам – энергия, Весам – стрессы, а Рыбам – лень

06:40

Кремль пытается ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев вести переговоры - ISW

06:20

Почему важно отогнать россиян на 50 км от границымнение

06:20

Суровикин, Дворников и Путин будут проходить по самому высокому трибуналумнение

04:50

Как понизить сахар в крови в домашних условиях при помощи лука

04:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

03:24

"Фото из будущего в украинском Крыму": дзюдоистка Дарья Белодед понежилась на песочке в черном мини

02:55

"Со всеми на диванчик": Волочкова переоделась в монашку, чтобы отблагодарить своего спасителя

02:20

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

01:36

Военный эксперт спрогнозировал, как будут действовать враги после "бавовны" на аэродромах

01:00

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022: Тельцы окажутся на финише, а Рыбам придется попотеть

08 декабря, четверг
23:59

Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

23:40

"Террористы оставили смертельные ловушки": Зеленский пообещал, что Россия ответит за минный террор

23:00

"Ядерной войне не быть": эксперт рассказал, кто из мировых лидеров дал четкий месседж ПутинуВидео

22:30

Фортуна всегда на их стороне: топ-3 знака Зодиака с сильнейшим ангелом-хранителемВидео

22:06

В МИД Словакии разнесли призывы к "диалогу" с РФ и напомнили о попытках говорить с ГитлеромВидео

21:52

Жена Андрея Макаревича рассказала, почему не хочет для сына "паспорт Мордора"

21:32

У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь

Реклама
21:31

Медведев устроил истерику и сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

21:02

Веру Брежневу уличили в беременности

20:58

Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостровВидео

20:47

Как вкусно и правильно заваривать чай: простые хитрости, о которых многие не знают

20:40

Риск отключения света в Киеве на 5-7 дней: жителям столицы советую запасаться водойВидео

20:12

"Нет оснований": в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдатВидео

20:10

Приметы на 10 декабря: какие 2 вещи запрещено делать в этот день, чтобы все деньги не растерятьВидео

20:03

Орбакайте "убирают" со всех новогодних концертов

19:50

Президент Украины рассказал о своем отношении к Гайдаю и советским комедиям

19:30

Нам показали совершенно спятившего Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять