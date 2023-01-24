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"А кто пойдет за твоим гробом": российского пропагандиста затравили за скандальные слова о Кикабидзе

24 января 2023, 19:22
Кушанашвили был в ужасе от того, что он наговорил в адрес ныне покойного Вахтанга Кикабидзе.
Вахтанг Кикабидзе, Борис Корчевников
Вахтанг Кикабидзе, Борис Корчевников / скриншот YouTube

Известный журналист Отар Кушанашвили жестко "прошелся" по российскому пропагандисту Борису Корчевникову.

Журналист был в ужасе от того, что он наговорил в адрес ныне покойного Вахтанга Кикабидзе.

Актер фильма "Мимино" умер 15 января. Неожиданно российский ведущий, который поддержал войну в Украине и политику диктатора Путина вместо слов сожаления и сочувствия набросился на ушедшего артиста, назвав его неблагодарным.

Стерпеть подобного неуважения Кушанашвили не смог и все высказал в эфире своего шоу "Каково?!" на YouTube. Он не позволил Корчевникову мешать имя великого с грязью.

"Как до тебя донести, что миллионы людей будут скучать по Вахтангу Кикабидзе. Кто пойдет за твоим гробом, кто пойдет за нашими гробами?! Мы же и мизинца не стоим Кикабидзе. С чем же ты закончишь?", - заявил журналист, блогер.

Что заявил Корчевников о Кикабидзе

Пропагандист уверен, что Кикабидзе обязан всем России. Более того, Корчевников считает, что актер перед смертью должен был покаяться перед РФ.

"Любимый всеми Буба, лауреат Госпремии СССР, кто бы он был без России? Никто. Не было Вахтанга Кикабидзе без советского экрана, театра, без русского, любящего его зрителя", - разразился бредом Корчевников.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось от юбилейного концерта в Батуми. Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Также Вахтанг Кикабидзе предполагал, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина.

Он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – говорил актер.

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Вахтанг Кикабидзе Отар Кушанашвили Борис Корчевников
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