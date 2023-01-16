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"Кто бы он был без России?": пропагандист Корчевников обрадовался смерти Кикабидзе

16 января 2023, 16:32
Российский пропагандист Борис Корчевников отличился бредом об умершем Вахтанге Кикабидзе.
Вахтанг Кикабидзе, Борис Корчевников
Вахтанг Кикабидзе, Борис Корчевников / скриншот YouTube

Российский пропагандист Борис Корчевников высказался о смерти актера Вахтанга Кикабидзе. Он доволен, что больше не услышит "клеветы на Россию".

Пропагандист уверен, что Кикабидзе обязан всем России. Более того, Корчевников считает, что актер перед смертью должен был покаяться перед РФ.

"Любимый всеми Буба, лауреат Госпремии СССР, кто бы он был без России? Никто. Не было Вахтанга Кикабидзе без советского экрана, театра, без русского, любящего его зрителя", - разразился бредом Корчевников.

Его возмутил тот факт, Кикабидзе не боялся говорить правду о приходящем РФ при путинском режиме. По его словам, актер "харкал во вскормившую его страну везде, где только мог".

"Много всего наделал и наговорил. Горько, если он с этим, не раскаявшись, и ушел. Потому что не важно с чего ты начал, важно с чем ты закончил", - не унимался Корчевников.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось от юбилейного концерта в Батуми. Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Также Вахтанг Кикабидзе предполагал, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина.

Он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – говорил актер.

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Автор: Сергей Кущ
Вахтанг Кикабидзе Борис Корчевников
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