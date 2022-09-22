"А что, Новый год уже настал?": пьяная Волочкова показала свой дом, но опозорилась

Пьяная Волочкова показала свой дом, но опозорилась / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая поддержала войну в Украине, высмеяли за безвкусицу.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором показала свой дом. Все бы и ничего, но украшен он был явно не по времени года.

"Возвращаться в мой Замечательный дом красиво", - подписала видео Волочкова.

Поклонники только посмеялись над вкусом одиозной балерины.

"У Насти со вкусом проблема во всем. Беда", "А что, Новый год уже настал?", "У неё круглый год Новый год", "Отличный вкус! Прям как босоножки с полушубком", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Дом Волочковой / скриншот

Напомним, ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы показывали, что Волочкова, которая прославилась своими шпагатами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.

Больше позора Волоковой: