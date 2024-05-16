80-летний Роберт Де Ниро рассказал про общение с годовалой дочерью

Голливудский актер наслаждается отцовством на все сто процентов.

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Роберт Де Ниро высказался о ребенке от Тиффани Чен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро в свои 80 лет вполне может похвастаться ролью молодого папы: у него семь детей, младшая из которых появилась на свет в апреле 2023 года. Дочь Джию Вирджинию Де Ниро-Чен ему родила его подруга Тиффани Чен.

Де Ниро и Чен познакомились в 2021 году. Их разница в возрасте составляет 40 лет, но "молодых" родителей это ни капли не смущает. Актер принимает активное участие в развитии и воспитании годовалой Джии, и охотно рассказывает про свое маленькое сокровище прессе.

Так недавно в интервью изданию The View Де Ниро поделился своими впечатлениями от очень позднего отцовства. Он отметил, что высоко ценит безусловную любовь, которая исходит от малышки.

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"Она такой очаровательный ребенок. Такая милая. Смотрю на нее, и все остальное исчезает. Поэтому это великая радость и облегчение просто быть с ней в этот момент", - рассказал актер.

Роберт Де Ниро также подчеркнул, что его старшие дети поддерживают его и прекрасно относятся к Джии и ее матери, с удовольствием идут на контакт и создают для девочки максимально дружелюбную семейную атмосферу.

Кто такой Роберт Де Ниро? Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".

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Ранее стало известно, что звезду "Подпольной империи", актера Стива Бушеми, избили в Нью-Йорке. 66-летний артист был доставлен в больницу с кровотечением и ссадинами.

Также популярный канадский певец Джастин Бибер сообщил, что впервые станет отцом. Его жена, модель Хейли Бибер, похвасталась в социальных сетях фото с беременным животиком.

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