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73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

20 февраля 2023, 17:39
Спокойный отдых в компании жены и двух малолетних детей был грубо прерван состоянием здоровья Ричарда Гира, которое ухудшалось.
Ричард Гир
Ричард Гир попал в больницу в Мексике с пневмонией / ua.depositphotos.com

Американский актер, звезда фильмов Хатико и Красотка, Ричард Гир был экстренно госпитализирован в одну из мексиканских клиник, сообщает издание TMZ.

Артист вместе с семьей отправился на отдых, где почувствовал сильное недомогание. Из-за этого он был вынужден обратиться к врачам. В медицинском учреждении Гиру оказали первую помощь, выписали антибиотики и отпустили домой с диагнозом пневмония.

Оказалось, что 73-летний актер плохо себя чувствовал еще накануне поездки, однако решил проигнорировать сильный кашель, который сотрясал его. Кроме него заболели его жена, публицистка Алехандра Сильва, и двое их маленьких сыновей.

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Однако Сильва поспешила успокоить поклонников Ричарда, и сообщила, что теперь здоровью актера ничего не угрожает.

"Я проснулась и увидела новости и все ваши добрые и тревожные сообщения, он выздоравливает. Он чувствует себя гораздо лучше! Самое худшее позади! Спасибо всем за ваши приятные сообщения, мы очень их ценим!" - пишет она на своей странице в Instagram.

Ранее украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об операции, которая ей предстоит после сильного падения - уже в больнице ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, а результаты анализов показались врачам подозрительными.

Также латвийская певица Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика - после слухов о рецидиве онкологии артистке приписывают различные симптомы, вплоть до облысения.

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